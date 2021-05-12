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Yaşam

Baktığı hayvanların sahibini eksik para ödeyince tabancayla vurarak öldürdü

İstanbul Hadımköy'de Türkmenistan uyruklu İkram S.(34), 4 bin TL karşılığında hayvanlarına baktığı Sertaç Yorga'yı(44) bin TL az ödeme yapınca tabancayla vurarak, öldürdü. Polis ekiplerince Silivri'ye bağlı Büyükçavuşlu köyünde yakalanarak, gözaltına alınan şüpheli, sevkedildiği adliye çıkarıldığı mahlkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:55
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Olay, geçen 28 Nisan günü, Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Türkmenistan uyruklu İkram S., Sertaç Yorga ile bir ay boyunca hayvanlarına bakmak için 4 bin TL'ye anlaştı. Ancak bir ayın sonunda yine iddiaya göre Yorga, İkram S.'ye 3 bin TL ödeme yaptı. İkram S. de Yorga'yı "Bin lira daha vermek zorundasın, yoksa seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkram S., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek,Serta Yorga'ya peş peşe ateş etti. Yorga, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli, kaçtı.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince Silivri'ye bağlı Büyükçavuşlu köyünde yakalanarak, gözaltına alınan şüpheli, sevkedildiği adliye çıkarıldığı mahlkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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