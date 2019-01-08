İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4692
  • 6,2693
  • 225.692
  • 89.592
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı

Düzce'de, yetiştiği humuslu toprak nedeniyle farklı bir aromaya sahip olan bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı. Özellikle tadını bilenler, pişirildikten sonra üzerine fındık, kaymak, tahin ve pekmez dökülen kabak tatlısını yemek için diğer illerden Düzceye gelmeye başladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzce'nin bal kabağına son dönemde ilgi artmaya başladı. Humuslu topraklarda yetişen ve kendisine özgü aromasıyla tanınan bal kabağının üzerine kaymak, fındık, pekmez ve tahin dökülerek hazırlanan tatlısı, rağbet görüyor. Düzce kabağının son dönemde ün yapmaya başladığını dile getiren kabak üreticisi Mustafa Yalçın, "Yıllardır kabak yetiştiriyorduk, fakat gerekli platformlarda kendimizi tanıtamadığımızdan ilgili yerlere ulaşamadık ve kendi içimizde daraldık, kaldık. Son zamanlarda ürettiğimiz kabakları yol kenarına çıkarıp, tezgahlarda pazarlamaya başladığımızdan bu yana uzak şehirlerden gelen vatandaşlar kabak almaya başladı. Gittikleri yerde bizim kabağımızın lezzeti ve tadı fark edildi. Bu bölgeyi ziyarete gelenlere sipariş verilmeye başlandı" dedi.
 
'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KENDİSİNE HAS AROMASI'
 
Yalçın, Düzce kabağının kendine özgü aroması olduğunu dile getirerek, "Düzce kabağının özelliği, baktığınız zaman hepsi kabaktır ama pişirdiğiniz zaman o lezzet, tat ve aromayı hepsi vermez. Düzce kabağı aroma açısından lezzetli, aranan bir tat olmaya başladı. Kabak sevenler tükettiklerinde farkı görmeye başladı" diye konuştu.
 
İyi ürün alabilmek için iklim şartlarının uygun olması gerektiğini belirten Mustafa Yalçın, kabağın yetiştirme sürecini de anlattı.
 
'YİYENLER BİR DAHA YİYOR'
 
İşlettiği restoranda kabak tatlısı yapan Cezmi Kambur, "Düzce kabağının çok eski yıllara dayanan bir lezzeti vardır. Düzce'ye has topraklarda yetiştiği için lezzeti, aroması kendinde olan bir ürünümüzdür. Kabağı, tahinle, pekmezle, fındıkla, manda kaymağıyla süslüyoruz. Yiyenlerin çok hoşuna gidiyor. İl dışından gelen çok müşterimiz var. Çok beğeniliyor" dedi.
 
'KABAK ÇOK FAYDALI BİR TATLI'
 
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise, "Kabağımız verimli Düzce ovasında en yüksek verime sahip. Çiftçilerimize destek amaçlı Düzce'de bir festival yaptık. Festival çok ilgi gördü ve kabak fiyatlarında da iyileşme oldu. Üreticilerimiz ve bizler çok memnun olduk. Gerçekten kabak çok faydalı bir tatlı. İçerisinde yağ yok, un yok. Tamamen kendi aromasıyla, birazcık şeker katarak üzerine kaymak, pekmez, fındık tahin gibi ürünleri katarak, doğal, zevkle yenecek bir ürün. Herkesi Düzce'ye, Düzce'nin kabak tatlısını yemeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.
 
DHA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak

İZBAN eziyeti bitti: Başkan Erdoğan yetkisini kullandı

İZBAN eziyeti bitti: Başkan Erdoğan yetkisini kullandı
 

POPÜLER HABERLER

Teneke yiyen balık şoke etti

Teneke yiyen balık şoke etti

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA