Balık ve ekmeğin içinden para çıktı

Batman Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, dilencilerin ekmek ve balıkların arasına para gizlediğini gören zabıta ekipleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılının ilk operasyonunda 30 dilenci yakaladı. Kadın zabıta ekipleri tarafından üstleri aranan dilencilerin paralarını sakladıkları yerler, bu kadarına da pes artık dedirtti. Dilencilik yaparak kazandıkları paraları ekmek ve balıkların arasına saklayan şahısların, yapılan aramalarının ardından üzerlerindeki paralara el konuldu. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, haklarında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem yapıldıktan sonra Göç İdaresi ve Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek yasal işlem başlatılması için tutanak tutuldu.