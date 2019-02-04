Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı
Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda vatandaş gazdan etkilendi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. 10'dan fazla vatandaş gazdan etkilenirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
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