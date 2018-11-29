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Balıkesir Burhaniye’de kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve 2 kilo 560 tütün ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pelitköy Mahallesi’nde kaçak olarak sigara makronu ve tütün getirdiği, evinde sigara üretimi yaptığı başka çevre mahallelere sattığı şeklinde ihbar alınca A.Y. isimli kişinin evine operasyon düzenledi.
 
Şahsın evinde yapılan aramada, kaçak 15 adet (her kutu içerisinde 200 adet) sigara makaronu, 50 adet her biri 20'lik naylon poşette satıma hazır sigara paketi, 2 kilo 560 gram sigara tütünü, 67 adet her biri 20'lik naylon poşette satıma hazır sigara paketi, 37 adet sigara paketlemede kullanılan boş naylon poşet, 10 adet naylon poşet içerisinde sigar filtresi ( her poşet içerisinde 75 adet) ele geçirildi.
 
Şüpheli A.Y. isimli kişinin ikametinde ve aracında ele geçirilen malzemelere el konularak adli işlem başlatıldığı ve kaçak sigara tütün satışı yapanlara göz açtırılmayacağı öğrenildi.

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