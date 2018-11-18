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Balıkesir'de 110 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Jandarma ekipleri Sındırgı'nın, Akçakısrak mahallesinde bir araçta yaptıkları aramada kaçak tütün, salam ve salça ele geçirdi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre Balıkesir Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışmasında Sındırgı'nın Akçakısrak mahallesine yasa dışı yollardan yurda kaçak olarak mal getirileceği bilgisi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araçta arama yapıldı. Yurda yasadışı yollarla ülkemize getirilen 110 bin lira değerinde 600 kg nargile tütünü, 200 kg tütün, 100 kg çay, 300 kg salam ve 100 kg salça ele geçirildi.

Bu olayla ilgili olarak Suriye uyruklu C.İ. ve F.C. hakkında yasal işlem yapılarak, olayda kullanılan araç yediemin otoparkına teslim edildi. Araçta yakalanan gümrük kaçağı mallar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

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