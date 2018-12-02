Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, yasa dışı yollarla Sarımsaklı sahilinden Yunanistan'a geçeceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, göçmenlerin içinde bulunduğu araç ile bu araca öncülük eden başka bir otomobili durdurdu.

Operasyonda Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler İ.U, G.G. ve Ç.D, gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda deniz botu, motor, 2 bot şişirme makinesi ve kürekler ele geçirildi.

Organizatörler ve düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

Ekuban'ın gözyaşları maça damga vurdu!

Ekuban'ın gözyaşları maça damga vurdu!

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA