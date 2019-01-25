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Balıkesir'de 3 şiddetinde deprem meydana geldi

Balıkesir'de 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı sonucu herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi

  • İHA
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Balıkesir Mahmudiye'de 3 şiddetinde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.23'de merkez üssü Balıkesir Mahmudiye'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
İHA'nın haberine göre; depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.

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