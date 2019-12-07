Balıkesir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştiren jandarma ekipleri, Tek Ev mevkisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.
Ekipler, 25 Kongo, 7 Suriye uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ayrıca organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli I.O, gözaltına alındı.
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