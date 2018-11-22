Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Balıkesir´de 39 Afgan kaçak yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde metruk bir binada, Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Organizatör olduğu öne sürülen aynı ülke vatandaşı 2 kişi de gözaltına alındı.  Bandırma- Bursa karayolunun Yeniyenice Mahallesi mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine dere kenarındaki metruk bir binayı kontrol etti. Binada 15'i erkek, 14'ü kadın ve 10'u çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı. Aynı ülke vatandaşı olan İ.Z. ve H.M. de organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.  Kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Çanakkale üzerinden deniz yolu ile Yunanistan´a gitmek istedikleri değerlendirilen kaçakların yanlarında çok sayıda can yeleği bulundu. Kaçakların metruk binada ise 1 gece konakladıkları bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA