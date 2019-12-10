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Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

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Devriye görevi gerçekleştiren Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Sarımsaklı Plajı açıklarından Midilli'ye doğru seyreden lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri tespit etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'na getirilen yabancı uyruklular hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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