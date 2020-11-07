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Yaşam

Balıkesir'de 45 kişi yakalandı

Balıkesir'de yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

IHA07 Kasım 2020 Cumartesi 20:37 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 20:37
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 15 Ayvalık’ta 5 Bandırma’da 5, Burhaniye’de 5, Edremit’te 8, Erdek’te 2 Gömeç’te 1, Savaştepe’de 3 ve Sındırgı’da 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda;1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek, 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ayrıca bir kutu içerisinde 23 adet 7.65 mm çapında fişek, Tehditten aranan 1 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve şarjörde 50 adet dolu kurusıkı fişeği ve çakıbıcağı ile birlikte yakalandı. 2 şahısta da 33 adet uyuşturucu hap ile 3.35 gram metamfetamin ele geçirildi.

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