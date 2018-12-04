Balıkesir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine Küçükköy Tek Evler mevkisine gitti. Ekipler burada yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 9'u kadın, 30'u çocuk 50 düzensiz göçmeni yakaladı. Gıda ve giysi desteğinde bulunulan düzensiz göçmenlerin, yasa dışı geçiş için organizatörlere kişi başına 800 dolar ödeme yaptıkları öğrenildi.
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