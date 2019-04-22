Balıkesir'de acı olay: Silahla oynayan genç kendini vurdu

Olay, Burhaniye'nin kırsal Sübeylidere Mahallesi'ndeki Bozkurt ailesinin evinde önceki gün saat 22.00 sırasında meydana geldi. Odasında babasına ait av tüfeğiyle oynadığı ileri sürülen İmam Hatip Ortaokulu mezunu Muhammet Bozkurt, tetiğe dokununca kendini vurdu. Salonda oturan Ummuhan ve Özcan Bozkurt çifti, silah sesi üzerine odasına gittikleri oğullarını yerde kanlar içinde buldu. Anne- babanın çığlıkları üzerine eve gelen komşuları sağlık ekibini aradı. Ancak Muhammet Bozkurt´un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bozkurt´un cenazesi, dün Sübeylidere Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.