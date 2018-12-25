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Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptığı operasyonla çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan operasyonlar sonucunda, 5'i açık cezaevi firarisi, 2'si kayıp şahıs, 6'sı Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve hırsızlık, dolandırıcılık, borçlar kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 48 kişi olmak üzere 61 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
(İHA)

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