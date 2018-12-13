Balıkesir'de FETÖ'den aranan 4 kişi yakalandı
Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 öğretmen, 1 üsteğmen ve by lock kullanıcısı 1 ev hanımı yakalandı.
- İHA
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ihraç öğretmen Balıkesir merkezde, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan 1 üsteğmen Edremit ilçesinde, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan muzahir kurum öğretmeni Havran ilçesinde ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranan by lock kullanıcısı 1 ev hanımı Balıkesir merkezde yakalandı. Gözaltına alınan şü
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