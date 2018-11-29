Balıkesir'de kaçak göçmenler yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmada Bursa ilinden gelen bir minibüste kaçak göçmen bulunduğunu tespiti üzerine Karesi ilçesi Köteyli mahallesinde durdurdukları minibüste yaptıkları kontrolde 8 erkek 1 kadın 9 Suriye vatandaşını ve organizatör M.T.'yi yakaladı. Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.