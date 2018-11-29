Balıkesir'de kaçak göçmenler yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri durdurdukları minibüste bulunan kaçak göçmenleri yakaladı.
- AA
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmada Bursa ilinden gelen bir minibüste kaçak göçmen bulunduğunu tespiti üzerine Karesi ilçesi Köteyli mahallesinde durdurdukları minibüste yaptıkları kontrolde 8 erkek 1 kadın 9 Suriye vatandaşını ve organizatör M.T.'yi yakaladı. Göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili olarak organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.
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