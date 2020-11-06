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Yaşam

Balıkesir'de Kovid-19 karantinası

Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 21:20 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 21:20
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kozören Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kozören Mahallesi, Kovid-19 vakalarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Altıeylül İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kırsal mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Karantina uygulamasıyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altıeylül ilçemize bağlı Kozören Mahallesinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 06.11.2020 Cuma Günü saat 18.00’den itibaren karantina altına alınmıştır."

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