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Yaşam

Balıkesir'de kumar operasyonu

Balıkesir'de kumar oynayan 24 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezai işlem uygulandı.

AA13 Nisan 2021 Salı 00:28 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 00:28
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Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynayan 24 kişiye para cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akçay Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın yapan ekipler, iş yerinin gizli bir girişinin daha olduğunu, şahısların buradan kahvehaneye girdiklerini tespit etti.

Kumar oynarken yakalanan 24 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 50 bin 992 lira ceza uyguladı.

Ayrıca 2 kişiye de Kumar Oynanması İçin Yer Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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