15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Balıkesir'de kuyumcu dükkanına giren kar maskeli zanlı iş yeri sahibinin hamlesiyle paniğe kapılarak kaçtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan kar maskeli şüphelinin kaçarken açtığı ateş sonucu çevredeki seyyar satıcı yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçe merkezinde araç trafiğine kapalı Kuyumcular Çarşısı'na gelen kar maskeli zanlı, Hüseyin Yusuf Bayrak'a ait kuyumcu dükkanına girdi.

Elindeki silahı Bayrak'a doğrultan şüpheli, altınları vermesini istedi. İş yeri sahibinin, tezgahın altındaki sopayı almak için hamle yapması üzerine paniğe kapılan zanlı, etrafa rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri, seyyar tezgahında mısır satan 60 yaşındaki Yılmaz Demirsıkan'a isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan seyyar satıcı Demirsıkan, ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yaya olarak kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

"Ölümden kıl payı kurtuldum"

Görgü tanıklarından Kadir Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümden kıl payı kurtulduğunu söyledi.

Olay sırasında pasajda bulunduğunu belirten Şahin, "Silah seslerini duyunca buradan baktım. Baktığım anda bir ses geldi. O sırada kendimi geri attım. Ondan sonra iki el daha sıktı. Hırsız kaçtı. Mermi demirden sekip elyafa gelmiş. Allah korudu. Kurşun elyafa gelmeseydi bana gelirdi. Silah sıka sıka kaçtı." dedi.

Hortum anında ne yapmalı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'nın elebaşları birbirlerine düştü

Terör örgütü PKK'nın elebaşları birbirlerine düştü

Maduro ABD halkına seslendi: Bu darbeyi reddedin

Maduro ABD halkına seslendi: Bu darbeyi reddedin

Rusya'dan Türkiye'ye para aktı

Rusya'dan Türkiye'ye para aktı

Paşinyan'ın hamlesi Ermeni diasporasının tepkisini çekti

Paşinyan'ın hamlesi Ermeni diasporasının tepkisini çekti

Türkiye, yazılım dünyasına yeni bir kapı açtı

Türkiye, yazılım dünyasına yeni bir kapı açtı

'Trump'tan sonra dengeler değişti'

'Trump'tan sonra dengeler değişti'

Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev adım

Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev adım

Almanya Hükümetinden skandal Türkiye girişimi

Almanya Hükümetinden skandal Türkiye girişimi
 

POPÜLER HABERLER

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'da hortum felaketi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA