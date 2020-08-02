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Yaşam

Balıkesir'de maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçakla yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir minibüs şoförü, araca maskesiz binmemeleri konusunda uyardığı kişiler tarafından bıçaklandı.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 21:51 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 21:51
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Alınan bilgiye göre, F.N, A.A.B. ve B.K, ilçe merkeziyle Altınoluk Mahallesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Korhan Batmaz'ın kullandığı minibüse maske takmadan binmek istedi.

Şüphelileri araca maskesiz binmemeleri konusunda uyaran Batmaz ile bu kişiler arasında tartışma çıktı.

Yanındaki bıçağı rastgele savuran zanlılardan biri sürücüyü başının 3 yerinden yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürülen Batmaz'ın başına 18 dikiş atıldı.

Batmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan minibüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan kişilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, F.N, A.A.B. ve B.K'yı Altınoluk Mahallesi'ndeki bir restoranda gözaltına aldı.

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