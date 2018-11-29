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Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Balıkesir- Edremit yolu Büyükşapçı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
 
Bilal Kaya idaresindeki 10 KB 846 Balıkesir'den gelirken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Sünye, İsmail ve Sedat Kaya yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
 
 Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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