31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,582
  • 6,1913
  • 252.749
  • 101900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Balıkesir'de pişkin hırsız soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Balıkesir'de aynı gün iki iş yerini soyan ve girdiği bir iş yerinde çiğ köfte yiyen hırsız kameralara yakalandı. Güvenlik kameralarını gören hırsız iş yerindeki 4 kamerayı da yerinden söktü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Mahallesi, Cihan Bilgehan Caddesi'nde bir çiğ köfte dükkanının kapısını zorlayarak kıran hırsız güvenlik kameralarına takıldı. İş yerindeki kasadan para ve bilgisayarı alan şahıs, buzdolabından çıkardığı çiğ köfteyi de dürüm yaparak yedi. Güvenlik kameralarını fark eden E.G. isimli hırsız ardından tek tek kameraları söktü. İş yerinde bulunan kuryeye ait ceketi ve motoru da çalan şüpheli kısa sürede yakalandı. İhbarı alır almaz olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede araştırma yaptı. 19 yaşında olduğu tespit edilen E.G. isimli şüphelinin çiğ köftecinin dükkanı haricinde aynı gün içerisinde başka bir iş yerinden de motosiklet çaldığı tespit edildi. 
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya-Çin arası havadan 8 dakika

Rusya-Çin arası havadan 8 dakika

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

Emre’ye yakın markaj

Emre’ye yakın markaj

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: Güveniyoruz

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: Güveniyoruz

Japon avukat kabusu yaşadı: 3 ay yaklaşamayacaklar

Japon avukat kabusu yaşadı: 3 ay yaklaşamayacaklar

Tepki sürüyor: AYM kararını düzeltmeli

Tepki sürüyor: AYM kararını düzeltmeli

Bankalar faizi yüzde 1'in altına çekti! Kim, ne kadar ödeyecek?

Bankalar faizi yüzde 1'in altına çekti! Kim, ne kadar ödeyecek?
 

POPÜLER HABERLER

Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem polis memurunu kaçırdı

Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem polis memurunu kaçırdı

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte dünyanın en pahalı alan adları

İşte dünyanın en pahalı alan adları

36 yıl sonra aynı felaket! 10 dakikada ağaçları kökünden söktü...

36 yıl sonra aynı felaket! 10 dakikada ağaçları kökünden söktü...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA