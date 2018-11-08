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Balıkesir’de seri cinayetler planlayan adam, ikinci hedefe giderken yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişiyi öldüren ve seri cinayetler planlayan bir şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Bir hafta önce bir kişiyi öldüren ve ikinci hedefine doğru ilerleyen şüpheli bir polisin dikkati sayesinde yakalandı.

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde seri cinayetler planlayan şüpheli polisin titiz çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Gaziilyas Mahallesi’nde internet kafe işleten Fahri Doğan’ın pompalı tüfek ile öldürülmesi olayı ile ilgili olarak soruşturmanın derinleştirilmesi ve ilçedeki tüm güvenlik ve mobese kameralarının incelenmesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli belirlendi.

Edremit’te tüm polislerin aradığı şüpheli dikkatli bir polis memurunun şahsı yolda yürürken teşhis edildi. Dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli M.E.K. yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Şüphelinin yeni bir cinayet planladığı ve bir önceki olayda kullandığı tüfeği de yanına alarak ikinci hedefine ilerlediği iddia edildi. 

Şüphelinin Edremit’te seri cinayetler planladığı iddia edilirken, şahsın aynı zamanda akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

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