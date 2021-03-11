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Yaşam

Balıkesir'de sığınmacılar kurtarıldı

Balıkesir'de lastik botun su almasıyla adada mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı.

AA11 Mart 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 23:48
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botun su alması nedeniyle adada mahsur kalan 27 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla denize açıldı.

Bir süre sonra botun su aldığını fark eden sığınmacılar, kendi imkanlarıyla Çıplak Ada'ya çıktı.

Daha sonra bilgi verilmesi üzerine adaya, Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu adada mahsur kalan 27 göçmen kurtarılarak, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi.

Ekipler, sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

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