Balıkesir'de suya gömülen kepçe operatörü aranıyor Balıkesir'de kömür madeninde toprak kayması sonucu kepçe suya gömülürken, operatörü Mahmut Durmaz ise kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Durmaz için arama çalışması başlattı.