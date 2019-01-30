Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirlikleri ekipleri, İstanbul'dan Bandırma'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakası önceden tespit edilen aracı ilçede durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeği "Helyus" ile araçta yaptıkları aramalarda 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar),tabanca, 23 fişek ve 3 bin 520 lira ele geçirdi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.K. ve S.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.