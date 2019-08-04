Otobüs faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

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Balıkesir'deki otobüs faciasında birbirlerine son kez sarılmışlar

Balıkesir'de yanan otobüste yaşamını yitiren 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz'ın (17), Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde oturdukları belirtildi. Fatma Kızılöz'ün Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, İlhan Adalı'nın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Sibel Akkaya'nın (56) ise Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı oldukları ifade edildi.

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Aynı kazada hafif yaralanan Saniye Yılmaz'ın oğlu Huzeyfe Yavuz ve kız kardeşi Özlem Yılmaz ile birlikte, üniversite arkadaşının düğünü için Balıkesir'e gittikleri, ardından da 4 gün tatil yaptıktan sonra evlerine dönmek için otobüsle yola çıktıkları kaydedildi.
 
Kazanın ardından Saniye Yılmaz'ın imdat çekiciyle otobüsün camını kırmak isterken oğlu Huzeyfe'nin koridora yönelerek dumanların arasında kaybolduğu, teyzesi Özlem'in ise yeğenini bulup kucakladığı bildirildi. Bu sırada orta kapının açılmasıyla birlikte içeriye dolan havayla otobüsün alevler içinde kaldığı, Özlem Yılmaz ve yeğeni Huzeyfe'nin birlikte yaşamını yitirdiği belirtildi. Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cansız bedenlerinin de birbirlerine sarılı halde olduğu bildirildi.
 
AKŞAM NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEKLER
 
Özlem Yılmaz ve Huzeyfe Yavuz'un ölümü, mahalle sakinlerini de yasa boğdu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınacak olan teyze ve yeğeninin Ümitalan Mahallesi'nde akşam namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi.
 
Bu arada, Saniye Yılmaz'ın bir süre önce eşinden boşandığı kaydedildi.
 
YANAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
 
Bu arada, kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan otobüsün şoförü N.D. ve ikinci şoför H.H., işlemlerinin ardından bugün İvrindi Adliyesi'ne sevk edildi.

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

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