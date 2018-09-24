Balıklıgöl, UNESCO Dünya Mirası Listesi için hazırlanıyor

Balıklıgöl ve Tarihi Hanlar Bölgesinin alan yönetim planlama çalıştayı Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, Harran üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Mehmet Önal, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sabri Kürkçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Haili Kırmızı, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı İmam Katı, Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Karacadağ Kalkına Ajansı Uzmanı Eyyüp Bulut, ŞURKAV Genel Sekreteri Şükrü Üzümcü ile Tarım Orman Müdürlüğü, Halilliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, ŞUTSO, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğünden oluşan 50 uzman katılım gösterdi.

Çalıştayda tarihi varlıkların önemine değinen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, "Şanlıurfa'mız için çok önemli olan, yıllardır birçok kez dile getirilen ve bir türlü anlatılamayan Balıklıgöl ve Tarihi Hanlar bölgesi için Alan Yönetim Çalıştayının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Nisan ayında bir çalıştay yapmıştık. Bölgeyle ilgili genel sorunlar, analizler, gelecek vizyonu ile ilgili çalıştayımız tamamlanmıştı. Paydaşlarla beraber bölgenin sorunlarını ve önerilerini dile getirdik. Ne tür önlemler alarak bu tür sorunları aşabileceğimizi konuştuk. Konuşulanlar taslak haline getirildi. Yıllardır Şanlıurfa'da bu sorun da çözülmüş olacaktır. Şanlıurfa denilince akla gelen Göbeklitepe ama şehir merkezi için ise Balıklıgöl ve Hanlar bölgesi akla gelmekte. Geçmişten bu güne gelen ve yeni nesillere bırakacağımız tarihi yeri korumak ve geliştirmek bizim görevimizdir" dedi.

Anadoku Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Levent Keskin ise, "50'nin üzerinde katılımcıyla beraber UNESCO Dünya Mirası konularına uygun olarak hazırlanan Balıklıgöl Alan Yönetim Planlama Çalıştayı ile hedeflerimiz ve vizyonumuzu paylaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi Balıklıgöl dünyanın göz bebeği bir alan. Dolayısıyla korunması tüm kurum ve kuruluşlara normal bir alanın korunmasından çok daha görevler düşüyor. Burada tüm kamu ve kurum kuruluşları olarak alanın en iyi şekilde korunması için yol haritası oluşturuyoruz. Ardından planımız uygulamaya koyulacak" diye konuştu.