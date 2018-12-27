Balkan Savaşların’da Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, mesire alanları, animasyon odaları, maketler, balmumu heykelleri, yaşam alanları ile tarihe ışık tutacak.

600 YILLIK TARİHE YOLCULUK

Türklerin Balkanlar’daki 600 yıllık tarihini ziyaretçilere sunacak Edirne Balkan Tarihi Müzesi’nde teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi uygulamaları hızla devam ediyor. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, müzenin 60 dönümlük tabya alanında kurulduğunu belirterek “Türkiye’nin ve Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak. Hıdırlık Tabyası’ndaki müzede 1361’den yani Edirne’nin fethiyle başlayarak, bugüne kadar geçen tarihi süreç yansıtılacak. Bu tabyada tarihimize damga vuran ve Edirne açısından önem arz eden kişiler ayrıca canlandırılacak 1. Murat ve 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve Şükrü Paşa gibi“ dedi.