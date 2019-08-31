'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

TEKNEYİ BİLE YİYOR

Balon balığının ağları dişleriyle parçalayıp yediğini, avladıkları balıklara zarar verdiğini belirten İlhan Kaya, "Antalya Körfezi'nde balıkçılığı bitiriyor. Dişleri bir tenekeyi bile kesiyor. Yavru balıkları yiyen bir tür. Bir anda ortaya çıktı. Geçmişte 150-200 sandık istavrit tutardık. Şimdi o günleri arıyoruz" dedi.

BALON BALIĞININ AVLANMASI TEŞVİK EDİLMELİ

Balon balığının avlanması için balıkçıların bir şekilde teşvik edilmesi gerektiğini belirten Kaya, "Eğer devlet balon balığı avı için teşvik verirse, bazı balıkçılar sırf işe yönelir. Ona göre olta hazırlar, gerekirse telden yapar ve balığı tutar. Fakat böyle giderse Antalya Körfezi'nde balon balığından başka balık kalmayacak. Çünkü yavruları yiyor ve denize büyük zarar veriyor. Balon balığının deniz yaşamına yönelik tehdidi geri dönülemeyecek boyuta ulaştı" diye konuştu.

BALON BALIKLARINI YAMYAM'A BENZETTİ

Teknesinin son hazırlıklarını yapan balıkçı Ruhi Civelek de balon balığı için 'Yamyam' benzetmesi yaptı. Civelek, "Büyük, küçük ne varsa yiyor. Tam bir yamyam. Balıkçılar için çok tehlikeli bir balık türü" dedi.

BALON BALIĞINDAN NASIL FAYDALANIRIZ SORUSUNA CEVAP BULUNMALI

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Antalya Körfezi'ndeki balon balığı popülasyonunun arttığını gözlemediklerini, 7 tür balon balığı tespit ettiklerini kaydetti. Balon balığı için yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, oltaları koparan, ağları yırtan, balık yavrularını yiyerek diğer tüm popülasyonlara zarar veren bir tür olduğunu anlattı. Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balıkları üzerinde yapılan araştırmalar balon balıklarının tetrodoksin (TTX) adı verilen bir nörotoksin içerdiğini göstermiştir. TTX güçlü denizel kaynaklı organik bir zehirdir. Bu nedenle balon balıklarının yenilmesi tavsiye edilmiyor. Fakat bu balığı nasıl değerlendiririz sorusuna cevap bulduğumuzda büyüyen balon balığı nüfusunun önüne geçilecektir" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu şu an da Antalya Köfezi'nde ise 61 istilacı türün olduğunu, balıkçıların avlarında yüzde 30-35 oranında Kızıldeniz orijinli balık yakaladığını kaydetti.