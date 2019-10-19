Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı

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Balon balığı teneke içecek kutusunu parçaladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, zehirli balon balığı takıldı. Balıkçıların yakaladığı zehirli balon balığının teknede bulunan teneke içecek kutusunu parçalaması ise şaşkınlık yarattı.

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Küresel ısınma nedeniyle, kökeni Hint Okyanusu´ndan Ege kıyılarına kadar göç eden balon balığı artık Ege Denizi´nde sıkça görülüyor. Fethiye'de yaşayan amatör balıkçılardan Fatih Kurt, tekneye çektikleri balığın, balon balığı olduğunu fark etti. Bu balığın teneke bir içecek kutusunu parçalamaya başladığını gören Kurt, şaşkınlık yaşarken o anları ise cep telefonu kamerasına kaydetti. Fatih Kurt, "Arkadaşlarıyla birlikte denize açıldık. Ağa bir balık takıldı. Tekneye çektiğimizde balon balığı olduğunu fark ettik. Yanımızda içecek kutusu vardı. Ona hamle yaptığını görünce şok olduk" dedi.

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