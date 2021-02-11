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Yaşam

Balon balığı yemek ölüme sebep olabiliyor

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunduğunu bildirdi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:47
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Deval, yaptığı açıklamada, balon balıklarının dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini belirtti.

Balığın yumurtalık, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve derilerinde tetrodotoksin adı verilen zehir bulunduğuna işaret eden Deval, "Siyanürden daha zehirli bu zehir, insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunuyor, bilinen bir panzehri de yoktur." dedi.

Zehirlenmenin, balığı yedikten 10 dakika ile 45 dakika arasında kendisini göstermeye başladığına dikkati çeken Deval, semptomların ağızda uyuşma, mide bulantısı ve kusmayla kendini gösterdiğini vurguladı.

Deval, balığın tüketilmemesi gerektiğini kaydetti.

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