13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8067
  • 6,4245
  • 273.118
  • 108425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Balon balığından sonra yeni kabus: İnsan yüzlü sapan balığı

ADANA'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte balon balığı popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi. Balıkçı Hakan Kangal, kış mevsiminin gelmesiyle balon balıklarının azaldığını ancak sapan balığı popülasyonunun arttığını kaydetti. Tüccarların sapan balığını temizlenmiş halde kilosunu 1,5 TL'den aldıklarını anlatan Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları satmayıp denize attıklarını dile getirdi.
YEMEK PARASINI BİLE ÇIKARAMAYACAĞIZ
 
Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını vurgulayan Kangal şunları söyledi: "Bu balığın hiç kıymeti olmadığı için bizi yoruyor. Mesela bugün 4 kişi ava çıktık. Hemen hemen bir ton ağırlığında bu balıktan çıktı. Bu balıklar biraz hacimli olduğu için bütün ağı kaplıyor. Mürekkep balığı, dil balığı için ava çıktık ancak bu balıklar yüzünden çok az balık avlayabildik. Beklentimiz zaten 30 kilo değerli balıktı yani bin lira gelir bekliyorduk ancak bugünkü kazancımız 150-200 TL. Emek harcayan 4 arkadaşımızın yemek parasını bile çıkaramayacağız."

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dünyanın en hızlısı 'Brahmos'a talip çıktı

Dünyanın en hızlısı 'Brahmos'a talip çıktı

Balon balığından sonra yeni kabus!

Balon balığından sonra yeni kabus!

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak
 

POPÜLER HABERLER

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA