Bankamatikte unutulan parayı polise teslim etti Karabük'te, üniversite öğrencisi Yunus Emre Tamar (22), bankamatikte unutulan 170 TL'yi, sahibine verilmesi için polise teslim etti. Polis ekipleri de Tamar'a duyarlılığı için teşekkür etti.