İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4114
  • 6,1755
  • 224.549
  • 88.010
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Barajların doluluk oranı yüzde 83,25'e ulaştı

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün tarihi itibariyle yüzde 83,25’e ulaştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da soğuk hava şartlarının etkisiyle beraber beklenen yağışlar da barajlara ulaştı. Yoğun yağışların etkisiyle megakente su sağlayan barajların doluluk oranı da 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 83.25'e, mevcut su hacmi ise 723 milyon metreküpe ulaştı.
 
 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle barajların doluluk oranları şu şekilde:
 
Baraj doluluk oranı yüzde
 
Ömerli 83,88
Darlık 99,44
Elmalı 91,13
Terkos 90,15
Alibey 100
B.çekmece 90,50
Sazlıdere 41,29
Istrancalar 96,01
Kazandere 93,56
Pabuçdere 60,39
Ortalama yüzde 83,25
 
İstanbul'un geçmiş yıllara göre doluluk oranları (4 Ocak)
 
YILLAR DOLULUK ORANLARI (yüzde)
 
2013 64,23
2014 35,81
2015 70,52
2016 58,32
2017 53,50
2018 64,95
2019 83,25  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

Ekonomiden tarihi rekor

Ekonomiden tarihi rekor

Meteorolojiden çok önemli uyarı: 5 gün yağacak

Meteorolojiden çok önemli uyarı: 5 gün yağacak

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip
 

POPÜLER HABERLER

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA