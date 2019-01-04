Barajların doluluk oranı yüzde 83,25'e ulaştı

İstanbul'da soğuk hava şartlarının etkisiyle beraber beklenen yağışlar da barajlara ulaştı. Yoğun yağışların etkisiyle megakente su sağlayan barajların doluluk oranı da 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 83.25'e, mevcut su hacmi ise 723 milyon metreküpe ulaştı.

4 Ocak 2019 tarihi itibariyle barajların doluluk oranları şu şekilde:

Baraj doluluk oranı yüzde

Ömerli 83,88

Darlık 99,44

Elmalı 91,13

Terkos 90,15

Alibey 100

B.çekmece 90,50

Sazlıdere 41,29

Istrancalar 96,01

Kazandere 93,56

Pabuçdere 60,39

Ortalama yüzde 83,25

İstanbul'un geçmiş yıllara göre doluluk oranları (4 Ocak)

YILLAR DOLULUK ORANLARI (yüzde)

2013 64,23

2014 35,81

2015 70,52

2016 58,32

2017 53,50

2018 64,95

2019 83,25