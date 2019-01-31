Barda genç kadını öldürüp, intihar etti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Serdal İncedayı (44), bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı (20) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barlar Sokağı´nda meydana geldi. Fatma Tangaz, bir arkadaşı ile birlikte barda oturup, sohbet ederken, yanlarına Serdal İncedayı geldi. İncedayı, belinden çıkardığı tabancayı Tangaz'a doğrultarak peş peşe ateş etti. Tam bir paniğin yaşandığı iş yerinde diğer müşteriler sağa sola kaçışırken, İncedayı bu kez tabancayı kendi başına doğrultup, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serdal İncedayı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi´ne kaldırılan Tangaz da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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