Barış Manço okullarda anılacak

Türkiye'de Anadolu rock kültürünün kurucularından olan Barış Manço, vefatının 20. yılı dolayısıyla bu ay tüm okullarda çeşitli etkinliklerle anılacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda 1 Şubat 1999’da vefat eden Devlet Sanatçısı Barış Manço’nun, Türkiye’yi dünyanın farklı yerlerinde birçok platformda temsil ettiği, ülke adına kültür elçiliği görevini üstlendiği ve halkın gönlünde büyük yer edindiği vurgulandı. Yazıda Manço’nun, yaşadığı toprakların kültürü, geleneği, yaşayışı, inançları ve edebiyatından beslenen, entelektüel birikimiyle sanatkar yönünü birleştiren bir sanatçı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

DEĞERLERİ ÖNEMSEDİ

“Sanatının özünü, felsefesini milletimizin köklerinden ve değerlerinden alıp, çağdaş bir üslup içerisinde insanımıza sunarak kuşaklar arası kültür aktarımına önemli katkılarda bulunmuştur. Müzikte açtığı yolun yanı sıra şarkı sözleri ve televizyon programlarıyla da toplumumuzun tüm kesimleri tarafından sevilen ve sayılan Barış Manço, yaşadığı çağları aşarak geleceğe uzanabilmiş bir sanatçıdır.” Vefatının 20. yılı dolayısıyla 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Manço’nun yeni kuşaklara tanıtılması ve eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu ay tüm okullarda çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.