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Barış Manço'suz 20. yıl

Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço, ölümünün 20. yılında sevenleri tarafından unutulmadı.

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Manço’nun Moda’daki müzeye çevrilen evini önceki gece 2 bin kişi ziyaret etti. Piyanist Mine Mucur, Barış Manço’nun piyanosunun başına geçti, solist Nebi Birgi ile Barış şarkıları söyledi. Şarkılara Lale Manço, Doğukan Manço ve Batıkan Manço eşlik etti. Barış Manço vapuru ile yarın saat 10.30’da Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nden hareket edilerek, saat 12.00’de Manço’nun Kanlıca’daki mezarlığı ziyaret edilecek. 

ERDOĞAN UNUTMADI 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20. yılında ünlü sanatçı Barış Manço’yu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile andı. Manço’nun ‘Benden Öte Benden Ziyade’ şarkısının sözleriyle paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: “Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade. Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7’de 77’ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço’yu vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.” 

 

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