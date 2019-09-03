29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,3034
  • 283.227
  • 99192.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cihan A. (49), barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi N.K.'yi (42), 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda N.K.'yi saldırganın elinden çevredekiler kurtardı. Ağır yaralanan N.K., hastanedeki tedaviyle yaşama tutunurken, çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Cihan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 19 Ağustos'ta ilçe merkezinde ağız ve diş sağlığı hastanesi önünde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş Cihan A., iddiaya göre yaklaşık 1 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K. ile barışmak için konuşmak istedi. Cihan A., oğlu ve bir akrabası ile hastaneye gittiğini öğrendiği N.K.'nın peşinden gitti. Cihan A., hastane önünde N.K. ile konuşarak, barışmak istediğini söyledi. Cihan A., olumsuz cevap alınca da belindeki ekmek bıçağını çıkarıp, N.K.'yi bıçaklamaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Cihan A., yere düşen kadını bıçaklamaya devam etti. Cihan A., bir ara elinden düşürdüğü bıçağı tekrar alarak kadına vurmaya çalışırken, çevredekiler olaya müdahale etti. Çevredekiler, Cihan A.'yı kadının üzerinden alıp, tekme tokat dövdü. Bu sırada sesler üzerine hastaneden çıkan N.K.'nin 7 yaşındaki oğlu Y.E.'nin, annesini kanlar içinde görünce bağırıp kulaklarını kapatarak oradan uzaklaşması, görüntüye yansıdı.
 
YAŞAMA TUTUNDU
 
Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan N.K., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Cihan A. ise hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alındı. Cihan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
'PİŞMANIM, EVLENMEK İSTİYORUM'
 
Cihan A., sorgusunda N.K.'yi eski eşinden kıskandığını, bu yüzden aralarında bir süredir sorun olduğunu söyledi. Olay günü N.K. ile barışmak için dondurma alarak yanına gittiğini ileri süren Cihan A., "Oğluna dondurma verdim. Çocuk sevinerek dondurmayı yemek için hastaneye girdi. Sonra N. ile konuşmaya başladık. 'Bu ilişki biterse ailemin yüzüne nasıl bakarım?' dedim. Bana hakaret etti. 'Hayatımdan çık git' dedi ve eliyle itekledi. Bir an kendimi kaybettim. Beynim döndü. Kişisel korunmam için arkadaşımın dükkanından aldığım ekmek bıçağıyla vurmaya başladım. Bıçağı kaç sefer ve neresine vurduğumu bilmiyorum. Ancak teyzesinin kızının aramıza girdiğini hatırlıyorum. Bütün cadde üzerime saldırdı ve bana vurmaya başladılar. Bayılmışım ve gözümü hastanede açtım. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hala N.'yi seviyorum ve kendisiyle evlenmek istiyorum" dedi.
 
'YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM'
 
5 günü yoğun bakım olmak üzere 12 gün süren tedaviyle yaşama tutunan N.K. ise ifadesinde Cihan A. ile 4-5 yıldır tanıştığını, ilk yıl aralarında bir ilişki olduğunu; ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Cihan A.'nın kendisini saplantı haline getirdiğini, olaydan bir gün önce de zorla evine geldiğini ileri süren N.K., "Ayrılmak istedim; ama peşimi bıkamadı. Olaydan bir ay önce evimi yakmaya kalktı, beni öldürecekti; ama polisi arayınca gitti. Olay günü hastane önünde bana kavuşmak ve barışmak istediğini, pişman olduğunu söyledi. Kabul etmeyince ne olduğunu anlamadan birden bire bıçakladı. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Yaşadığım için çok şanslıyım. Allaha şükrediyorum. Beni vatandaşlar kurtardı onların sayesinde hayattım. Onlar olmasaydı şimdi toprağın altındaydım. Şikayetçiyim" dedi.
 

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

RTÜK’ten Netflix açıklaması

RTÜK’ten Netflix açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA