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Bartın Uluyayla'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Uluyayla'da mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, İ.N, O.S ve Y.U, piknik yapmak için ilçeye bağlı Uluyayla'ya gitti. Yaylaya giden kişilerden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgeye giderek arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 10 saat süren arama çalışması sonunda mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan İ.N, O.S. ve Y.U'nun otomobilleri kara saplandığı için mahsur kaldıkları belirtildi.

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