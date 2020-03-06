İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0897
  • EURO
    6,8758
  • ALTIN
    329.5
  • BIST100
    109406
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yaşam

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bartın'da 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA06 Mart 2020 Cuma 12:09 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:09

Alınan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi'ne bağlı Hacı İbrahim Paşa, Çeşmi Cihan, Oruç Reis ile Ağdacı yurtlarında öğrencilerden bazıları dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti bulunan 107 öğrenci sabah saatlerinde kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bartın Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yurtlarda kalan öğrencilerde rahatsızlık görüldüğünü ve 107 öğrencinin ambulans ve kendi imkanlarıyla Bartın Devlet Hastanesi ile özel hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Şu anda hastanelere başvuran öğrencilerde ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Karayılmazlar, "Acil durumu olan, sıkıntılı durumda olan hiçbir öğrenci arkadaşımız yoktur, hepsinin durumu gayet iyi. Hastaneye başvuran öğrencilerimiz arasında yurtların yanı sıra özel yurtlarda da var. Arkadaşlarımız peyderpey geliyor. Bizler de gerekli incelemeyi yapacağız." dedi.

Haluk Levent Suriye'li çocuklara nedeniyle gelen tepkilere cevap verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!
İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

Bakan Varank'a yönelik suikast planı
Bakan Varank'a yönelik suikast planı

Bakan Varank'a yönelik suikast planı

Geri çekiyorlar
Geri çekiyorlar

Geri çekiyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.