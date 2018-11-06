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Bartın'da iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Bartın'da özel demir-çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında göğsüne kızgın demir saplanan işçi hayatını kaybetti.

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 Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasında gece vardiyasında çalışan, evli ve 1 çocuk babası Ramazan Yaman'ın (35), göğsüne kızgın demir saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaman, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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