Bartın'da mantardan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şirinler köyünde ikamet eden Aydın A. (68) ve Güllü A. (58), ormandan topladıkları mantarı yedi.
Bir süre sonra fenalaşan ve durumun bildirildiği 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın A. ve Güllü A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.