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Bartın'da mantardan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Şirinler köyünde ikamet eden Aydın A. (68) ve Güllü A. (58), ormandan topladıkları mantarı yedi.

Bir süre sonra fenalaşan ve durumun bildirildiği 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın A. ve Güllü A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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