Bartın'da ormanlık alanda ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Amasra ilçesinin Tarlaağzı köyünde oturan ve 4 Ocak Cuma günü evinden odun toplamak amacıyla ormanlık alana giden Ramazan Uzunay'ın (38) eve dönmemesi üzerine, jandarma ekipleri ve yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler dün Tarlaağzı Kayabaşı mevkisinde bir ceset buldu.

Yapılan ilk incelemede, cesedin Ramazan Uzunay'a ait olduğu belirlenirken, göğsünde kurşun yarası tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

(AA)