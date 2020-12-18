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Yaşam

Bartın'da samanlık yangını

Bartın'da 3 katlı bir evin birinci katında bulunan samanlıkta çıkan yangında itfaiye erlerinin alevlerle mücadelesi kameralara yansıdı.

AA18 Aralık 2020 Cuma 21:19 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 21:19
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Alınan bilgiye göre, Akbaş köyünde Mehmet Dinler'e ait 3 katlı evin giriş katında bulunan samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

2 itfaiye aracı ve su tankeri ile müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi.

Yanan dairedeki alevlerin üst katlara sıçramadan söndürülmesini sağlamak için çalışan itfaiye erlerinin alevlerle burun buruna kaldığı anlar kameralara yansıdı.

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