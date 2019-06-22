Bu acının tarifi yok

Hasankadı beldesinde iki gün önce meydana gelen şiddetli yağışın ardından işitme engelli ve konuşamayan annesi Gülümser Akgün tarafından Kuran kursu çıkışı eve götürülen İsa Akgün köprüden geçtikleri sırada, sel sularına kapıldı. Çocuğun 12 saat sonra kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyüne bağlı Fırdan Mahallesi'ndeki derede çamura saplanmış cesedi bulundu. Hasankadı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan İsa Akgün'ün sabah saatlerinde Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınan cenazesi beldeye bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki evinin önünü getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada, oğlu gözleri önnünde sel sularına kapılan anne Gülümser Akgün, çocuğunun tabutuna el sallayarak, öpücük gönderdi.

Yaşamını yitiren İsa Akgün'ün annesi Gülümser ve ablası Yıldız Akgün tabuta sarılarak ağıt yaktılar. Tabutun alınıp camiye götürülmek istendiği sırada anne ve ablası tabutu bırakmak istemedi. Baba Ali Akgün ise ayakta durmakta zorlandı.Yürekleri dağlayan anda tabut vatandaşlar tarafından alınarak, cenaze arabasına konuldu. Cenaze daha sonra Hasankadı merkezdeki Şabankadı Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İsa Akgün'ün cenazesi Gökçedere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.