Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı: 6 yaralı
Başakşehir İkitelli'de servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İkitelli'de bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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