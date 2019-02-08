'Başarı kuzu etiyle değil çalışmakla gelir' 

Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı, Fenerbahçe’ye “Futbolcuları karbonhidratla beslemeyin” diyerek her gün bir kuzu önerisinde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay’a “Sporcuda başarı kuzu eti ile değil, doğru bilgi ve çalışma ile sağlanır” dedi. Dr. Saçaklı, “Sporun tanımını bile bilmeyenler sporcu beslenmesinde uzman oldular. Bilmediğiniz konularda susmak en doğrusu” diye konuştu. Tüm bedensel işlevlerde, bedenimizin zorunlu olmadıkça proteinleri yakıt olarak kullanmadığını belirten Dr. Saçaklı, “Beden, proteini yapıtaşı olarak konumlandırır. Bir sporcu koşarken karbonhidrat ve yağ asitlerini kullanır. Sağlıklı bir insanda 80 bin kalori yağ deposu varken, buna karşılık 1480 kalorilik karbonhidrat depomuz vardır. Spor yapmayanlar günde kilo başına 4.5 gram karbonhidrat tüketirken, sporcuların kilo başına 8 -12 gram karbonhidrat gereksinimleri vardır” dedi.

ENERJİ KARBONHİDRAT

“Metodik olarak yorgunluğu belirleyen şey yağların değil karbonhidratların tükenmesidir” diye konuşan Dr. Saçaklı, “Karbonhidratlar yağı tutuşturan çıra gibidir. Kaslarımız çok fazla miktarda yağı yakabilir, yeter ki kas içindeki glikojen tükenmemiş olsun” ifadelerini kullandı. Etin sindiriminin 12 ile 24 saat olduğunu söyleyen Dr. Saçaklı konuşmasını şöyle sürdürdü: O nedenle sporcuların müsabaka öncesi karbonhidrat ağırlıklı beslenmesi gerekir ki glikojen depolarının doygunluğu sağlansın. Et ağırlıklı beslenme diyeti uzun süre uygulanırsa yaşam tehlikeye girebilir. Kalp krizi geçirme riski artabilir ve sizi ölüme sürükleyebilir. Kemik erimelerine neden olur. Çünkü aşırı protein, kemiklerden kalsiyum çekilmesine neden olur. İyi ve kaliteli karbonhidratı yeterince almazsanız beyin fonksiyonları iyi çalışmaz. Kısaca, vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları bulamadığında, kendisinden beslenerek proteinleri yani kaslarınızı yakar.