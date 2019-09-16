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Başarıyla aralarına ‘engel’ koymadılar

Omurilik felçli Nurullah Salih Coş ve SMA hastası Bekir Balkan Albay, genel zihinsel yetenek alanında BİLSEM’e girmeye hak kazanarak, bedensel engellerinin başarılarının önüne geçemeyeceğini gösterdi. 

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İlkokul ikinci sınıfa giden omurilik felçli Nurullah Salih Coş ile dördüncü sınıf öğrencisi SMA hastası Bekir Balkan Albay, çalışma azimleri ve ailelerinin desteğiyle engellerini aşarak örnek bir başarıya imza attı. Minik öğrenciler okullarında ve değerlendirme sürecinde gösterdikleri başarıyla genel zihinsel yetenek alanında Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) girmeye hak kazandı. Nurullah, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik felci olduğunu ve hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etmek zorunda kaldığını belirtti. BİLSEM’e girmeye hak kazandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Nurullah, “Her ay düzenli olarak kitap okuyorum. BİLSEM için sınavlara hazırlanırken de bol bol kitap okudum. Gelecekte hem bilgisayar hem de tasarım mühendisliği okumak istiyorum. Büyüyünce de tasarım mühendisi olmak istiyorum. Engelli çocukların hayatını kolaylaştıracak tasarımlar yapmak istiyorum” diye konuştu.      

SMA hastası Bekir de derslerini düzenli tekrar ederek ve günü gününe çalışarak BİLSEM’e girdiğini ifade etti. 

‘MUCİT OLMAK İSTİYORUM’ 

İleride yeni buluşlar ortaya koyan bir mucit olmak istediği anlatan Bekir, “Yeni buluşlar yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden gelecekte mucit olmak istiyorum” şeklinde konuştu. Bekir, kendisi gibi engelli öğrencilere azimle çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, “Engelli öğrenciler de isterlerse her şeyi başarabilirler. Başarıya ulaşmak için bol bol kitap okusunlar ve çalışsınlar” dedi.  

 

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